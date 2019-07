Olimpiadi | Sala | ‘apertura a San Siro promessa | difficile non mantenerla’

Sala a Inter e Milan : “San Siro resti vivo fino alle Olimpiadi del 2026” : Nel corso dell’incontro avuto questa mattina con i vertici di Inter e Milan, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la propria “volontà di tenere San Siro vivo fino alle Olimpiadi”. Lo ha detto lo stesso sindaco a margine di un evento sul Naviglio Grande a Milano, dove ha affrontato con i giornalisti presenti l’argomento del nuovo stadio, il cui progetto verrà consegnato settimana prossima dalle due ...

Enrico Vanzina racconta l’origine della battuta citata da Sala per le Olimpiadi - : Carlo Lanna Dopo la battuta del sindaco Sala che ricorda una del film "Vacanze di Natale", Enrico Vanzina spiega l'origine di quella celebre freddura "La nascita di una battuta è sempre misteriosa". Così afferma Enrico Vanzina fra le pagine di Spy in un’intervista che ha rilasciato al noto settimanale. Lo sceneggiatore di "Vacanze di Natale", film diretto dal compianto fratello Carlo, è stato il fautore di una celebre battuta che, ...

Olimpiadi 2026 - M5S attacca Salvini : 'Era contrario' e Sala pretende correttezza : I XXV Giochi olimpici invernali 2026 saranno ospitati dall'Italia. Milano e Cortina d'Ampezzo sono riuscite a sconfiggere le rivali Stoccolma e Aare ed hanno ottenuto l'agognata assegnazione delle Olimpiadi. Una vittoria non solo per Lombardia e Veneto, ma per tutto il Paese. E mentre il sindaco Giuseppe Sala, accolto in consiglio comunale con una standing ovation, ha detto di volersi mettere subito al lavoro, tra M5S e Matteo Salvini, è ancora ...

Olimpiadi Milano Cortina 2026. "No agli amici degli amici" - l'avvertimento di Sala : “Mi interessa che la politica continui in questo patto, perché adesso comincia una parte altrettanto difficile. Vuol dire mettersi d’accordo sulla governance. Dico solo che non tollererò che vengano chiamati a gestire una cosa così gli amici degli amici. Devono essere chiamati i più bravi”. È l’avvertimento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla governance dei Giochi invernali 2026 ...

Sala incontenibile - Mattarella esulta a Milano : i video delle reazioni all'assegnazione delle Olimpiadi : Un’esultanza sfrenata ha accompagnato l’annuncio dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. La delegazione italiana a Losanna ha gioito alla notizia, con il sindaco Sala incontenibile. “Italia, Italia, Italia!” è il coro partito proprio dal primo cittadino di Milano.Il presidente Mattarella, invece, ha accolto la notizia con un sobrio applauso durante la cerimonia della settima ...

Olimpiadi INVERNALI 2026 A MILANO-CORTINA/ Nord e Sala battono M5s - no-Tav e spread : Con 47 voti a 34, Milano e Cortina si sono aggiudicate le OLIMPIADI INVERNALI 2026. Vincono il Nord, Giorgetti, Sala; M5s grande sconfitto

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Sala : “La dimostrazione che un progetto ben fatto può vincere” : Non lo si era mai visto così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino meneghino, sempre piuttosto misurato nelle sue esternazioni, oggi si è lasciato andare ma le motivazioni sono ben comprensibili. Losanna ha i tratti del Bel Paese perchè la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha sorriso a Milano-Cortina. Stoccolma è stata sconfitta e, in un certo qual senso, è una rivincita anche calcistica pensando ...