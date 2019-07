Fiorentina | clamorose bordate di Commisso alla vecchia dirigenza | novità anche sullo

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Siamo quasi retrocessi nell’ultima partita dell’anno scorso, quindi l’obiettivo iniziale e’ fare meglio rispettopassata stagione. Oltre a questo non sto dando alcun obiettivo a nessuno, soprattutto perche’ non mi piace promettere quel che non posso mantenere”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo presidente della, Rocco, in un’intervista concessa al sito della rivista “Forbes”. “Nei 17 anni in cui la proprieta’ precedente ha detenuto il club, non hanno vinto un trofeo – ha aggiunto – Andremo piano e, si spera, poi piu’ velocemente, una volta che avro’ capito cosa sta succedendo. Ci auguriamo che con il tempo, ma non posso dire quanto, di avere stagioni vincenti e conquistare alcuni trofei, sperando che i tifosi possano essere orgogliosi. Spero di essere ...