Stranger Things 4 è nei piani di Netflix | lo ammette il produttore | ‘Si farà di sicuro’

(Di lunedì 8 luglio 2019) Come sa chiunque non abbia vissuto su Marte negli ultimi sette giorni, annunciato anche da Italia Uno,3 è diventato disponibile sunella sua interezza il 4 di luglio. I veri fan – chi stando in piedi di notte, chi non uscendo di casa il fine settimana, chi prendendosi le ferie – se lo sono già guardato a rotta di collo e si sono chiesti: ma la quarta, prossima, stagione è già prevista?4 si? In aiuto di tutti loro è arrivato Shawn Levy, ilesecutivo dello show con Millie Bobby Brown (cioè Undici), e ha confermato che un’altra stagione è decisamente neidi: “Direi che c’è il sentore che qualcosa possa succedere nella quarta stagione… La stagione numero 4 sidi sicuro”. Manca a questo punto solo la conferma ufficiale ma, data la premessa, pare che non si debba far altro ...

