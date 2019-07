Mercoledì 24 luglio sciopero nazionale dei trasporti

L'oroscopo del giorno 10 luglio da Bilancia a Pesci : Mercoledì con Luna in Scorpione : L'oroscopo del giorno 10 luglio 2019 riparte con nuove previsioni e consigli utili in merito alla quotidianità. Sotto la lente in questo contesto, come al solito del resto, i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come sarà la giornata a metà della settimana? In questo caso vi diciamo subito che il ...