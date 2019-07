L' oroscopo dell' amore per i single | 6 luglio | Toro precipitoso | Gemelli galante

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) L'per idi sabato individua una strada che raggiunge la felicità sentimentale. I simboli zodiacali sono alle prese con le opportunità amorose e si affidano alle previsioni astrologiche per concretizzare i loro sogni. Di seguito le premonizioni segno per segno. L'per iAriete: non siate troppo aggressivi e non vivete le opportunità che le stelle vi offrono in maniera altalenante. Avete bisogno di schiarirvi le idee, altrimenti chi vi sta corteggiando non capirà quali sono le vostre intenzioni.: Urano nel vostro cielo non è facile da gestire e i cambiamenti improvvisi che avvengono invi stressano alquanto. Luna incrocia le sue energie con l'astro uraniano e vi rende troppo precipitosi nei confronti, quindi attenzione, valutate bene il tutto prima di agire....

