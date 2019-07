romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 2 LUGLIOORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER LAFIRENZE ALLA TIBURTINA; SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LAFIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE TRA LO SVINCOLO ANAGNINA E L’USCITA CASILINA, QUINDI PRENESTINA E TIBURTINA. CI SONO RALLENTAMENTI PER DIVERSI KM A PARTIRE DALLA SALARIA SINO ALL’AURELIA. CODE DAL BIVIO PER LAFIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA. SULL’AUTOSTRADAFIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALL’EUR. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO MONTI TIBURTINI E L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN ...

romadailynews : Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Appia Nuova altezza via dell'Arco di Travertino, #traffico rallentato causa #incidente in direzione G.R.A. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -