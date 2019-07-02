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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10 | 00 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10:00 (Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER LA Roma FIRENZE ALLA TIBURTINA; SUCCESSIVAMENTE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E ANCORA DALL’USCITA LAURENTINA AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE CODE TRA LO SVINCOLO ANAGNINA E L’USCITA CASILINA, QUINDI PRENESTINA E TIBURTINA. CI SONO RALLENTAMENTI PER DIVERSI KM A PARTIRE DALLA SALARIA SINO ALL’AURELIA. CODE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA. SULL’AUTOSTRADA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALL’EUR. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO MONTI TIBURTINI E L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN ...
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twitterromadailynews : Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 9.20… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Appia Nuova altezza via dell'Arco di Travertino, #traffico rallentato causa #incidente in direzione G.R.A. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-07-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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