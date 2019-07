Auto esce dall' autostrada e si schianta contro la scarpata

Renault Zoe - Con il restyling cresce lAutonomia : Nel segmento delle piccole elettriche la tensione sta arrivando alle stelle: fra poco, infatti, la Renault Zoe avrà nuove rivali, come le Opel Corsa-E e Peugeot e-208. Naturale, quindi, che la Régie abbia preso provvedimenti, presentando un profondo restyling che ha portato novità nella carrozzeria, negli interni e perfino nel powertrain. Se il prezzo è ancora sconosciuto, si sa però che l'elettrica arriverà in concessionaria verso fine ...

Lecce - fa un incidente - esce dall'Auto illesa per i rilievi e muore travolta da un furgone : Terribile incidente poco dopo le 13 sulla Gallipoli - Leuca, lungo la statale 274 all'altezza dello svincolo per Baia Verde. Coinvolti quattro mezzi tra cui un camion e uno scooter. Ad avere la...

Auto elettriche e ibride - cresce il mercato italiano ma i volumi sono ancora bassi : A qualcuno le Auto green cominciano a piacere. Secondo i dati ACI elaborati dal Centro Studi di AutoScout24, negli ultimi mesi in Italia è stato registrato un aumento significativo di vetture elettrificate in circolazione: il parco Auto “eco” è cresciuto del 38,7% rispetto al 2017, con oltre 256 mila unità, mentre le immatricolazioni da gennaio a maggio 2019, rispetto al medesimo periodo 2018, sono aumentate del 99,5% per quanto riguarda le zero ...

Gela - Auto con 5 ragazzi esce di strada a causa di una buca : Cristian muore a 22 anni : Cristian Cannia era in auto insieme ad altro quattro amici: la vettura è uscita di strada probabilmente a causa di un avvallamento. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, gli altri occupanti della vettura sono finiti in ospedale.Continua a leggere

Motori – Boom di Auto elettriche? macché… A crescere è il mercato delle benzine tradizionali : Aumentano le stazioni di servizio classiche nonostante il Boom di auto elettriche, ma è davvero rilevante il numero di veicoli a batteria venduti in questi anni? Chiunque pensi che il mercato delle stazioni di servizio tradizionali sia già morto, dovrà ricredersi! Ad affermarlo è un noto quotidiano economico spagnolo, l’ “Expansion”, che ha fatto uno studio in riferimento ai dati rilasciati dall’Associazione degli ...

Danilo Toninelli - l'ultimo regalo sciagurato prima dell'addio : Autostrade - dove cresce il pedaggio (e quanto) : Potrebbe essere l'ultimo (sciagurato) regalino di Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture. Dall'1 luglio il rincaro pedaggi scatterà sulle tratte A24 (la Autostrada dei parchi Roma-Teramo) e A25 (che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti, in Abruzzo), dove si pagherà il 19%

A 4 anni esce di casa da sola e si perde! Salvata - abbraccia l’Auto della polizia : Una bambina di quattro anni che, approfittando di un momento di distrazione del papà, esce di casa da sola nella speranza di raggiungere la mamma e la sorellina che erano uscite poco prima, ma che poi finisce per perdersi nella città. È accaduto qualche giorno fa a Piacenza e fortunatamente alla piccola – una bimba ivoriana – non è successo nulla. A notare la bambina che vagava da sola in centro città, nei pressi dei banchi del mercato ...

Vicenza - esce di strada e rimane incastrato nell’Auto in bilico sul torrente in piena : Incidente rocambolesco a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, dove un uomo di 70 anni, dopo essere uscito di strada, è rimasto intrappolato nella sua auto in bilico sul bordo del torrente Agno, in piena a causa del maltempo. Grazie al tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco, è stato salvato anche se ha riportato delle ferite alle testa. Non è in pericolo di vita.

Thomas Harris - dopo 13 anni l’Autore di Hannibal Lecter rompe il silenzio : esce “Cari Mora - storia di un’oscura ossessione” : Dalle pagine dei libri di Thomas Harris, sono uscite figure e ombre che hanno ridotto il mondo a un silenzio di terrore. Il volto impassibile e inquietante del suo personaggio più famoso, Hannibal Lecter, interpretato da Anthony Hopkins, ha fatto breccia nello stomaco del pubblico di mezzo mondo. Oggi, dopo 13 anni di totale assenza editoriale seguiti al successo dei libri che ispirarono Il silenzio degli innocenti, esce la sesta opera di ...

Bari - esce fuori strada con l'Auto : Marco perde la vita a 27 anni : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 4 maggio, in Puglia, precisamente sulla strada provinciale 18, che collega Cassano delle Murge ad Altamura, due cittadine situate in provincia di Bari. Secondo quanto riportano alcuni media locali, un giovane altamurano di 27 anni, Marco Massaro, ha perso la vita in seguito al ribaltamento dell'automobile sulla quale viaggiava, a quanto pare condotta da lui stesso. Il ...