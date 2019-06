Come si comporteranno i titoli Indie su Project Scarlett?

eurogamer

(Di sabato 29 giugno 2019) In occasione di un'intervista con Eurogamer.net, il responsabile di Xbox Chris Charia ha discusso dipotrebbero manifestarsi iindipendenti sulla prossima Xbox.possiamo vedere, Charla ha discusso dila scena di sviluppo indipendente potrebbe lavorare sunon appena sarà lanciata. Innazitutto la piattaforma funzionerebbe allo stesso modo tra giochi di prossima generazione o di generazione corrente. Gli sviluppatori potranno dunque lavorate con la stessa efficienza che hanno per i publisher tripla A.Vale la pena notare che non è mai stato così in passato, infatti Microsoft fin oggi ha reso un incubo il lavoro degli sviluppatori indipendenti sulla sua piattaforma. Questo è sostanzialmente il motivo per cui molti sviluppatori indipendenti sono presenti solamente su PS4 e Nintendo Switch.Leggi altro...

