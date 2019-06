Inchiesta bimbi in affido | così il sindaco descriveva ​il sistema modello

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Francesca Bernasconi Diceva che gli operatori avrebbero aiutato i piccoli ad "uscire fuori dal tunnel", dopo gli abusi subiti Unvolto a "mettere in campo tutte le azioni possibili per ridare speranza, futuro e dignità a questi minori".solamente tre anni fa, ilPd di Bibbiano, Andrea Carletti, finito agli arresti domiciliari per l'sui minori dati inil Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza, davanti alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Gli operatori che si occupavano dei piccoli erano in grado, a sua detta, si accogliere le loro richieste d'aiuto, per "accompagnarli fuori dal tunnel". Il sisrema veniva presentato come il fiore all'occhiello del Comune, quadro che contrasta duramente con quello emerso dopo l'operazione "Angeli e Demoni", grazie alla quale è stato portato ...

vitasol : RT @a_meluzzi: Falsi abusi sui bimbi, 18 psicologi arrestati, gli stessi dell’inchiesta Veleno. Trincia: ‘Felice di aver aiutato a fermare… - avatar1dory : RT @a_meluzzi: Falsi abusi sui bimbi, 18 psicologi arrestati, gli stessi dell’inchiesta Veleno. Trincia: ‘Felice di aver aiutato a fermare… - Mey86147596 : @a_meluzzi Allontanavano bimbi dalle famiglie: 18 arresti -