Ex Ilva, annuncia chiusura e avvia Cig

In assenza di una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimentodi Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito l'immunità. Lo hato l'ad di ArcelorMittal Europa, Van Poelvoorde. L'azienda intanto ha comunicato ai lavoratori l'avvio della cassa integrazione, dal 1° luglio, per 13 settimane. Coinvolgerà 1.395 dipendenti. Lo hanno reso noto i sindacati, definendo "irresponsabile" l'atteggiamento dell'azienda.(Di mercoledì 26 giugno 2019)