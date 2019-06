Quei messaggi in codice di James a Florentino un giorno sì e l’altro pure

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Il Corriere dello Sport interpreta come un chiaroo neanche troppo inle parole diRodriguez dalla Coppa America. Alla domanda sul suo possibile futuro nel Napoli, l’attaccante ha risposto: “Dipende dal club”. Sarebbe l’ennesimoo aPerez, a cui il colombiano si rivolge unsì e, live o attraverso un collegamento in differita, per ricordargli che il Napoli lo vuole e che per lui non c’è destinazione migliore ma che deve decidere il club. Perez, intanto, continua a parlare con Jorge Mendes. Ma cerca di portare acqua al suo mulino: spera che gli effetti della Coppa America facciano esplodere le offerte per il suo attaccante, in modo che ci possa guadagnare qualcosa di più. Masi è già promesso a Carlo Ancelotti. Per lui non c’è niente altro da discutere. È pronto a firmare un quinquennale da 6,5 milioni a stagione e ha ...

