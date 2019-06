Nastri d’Argento speciali per Noemi e Serena Rossi

Claudio Giovannesi a OM - incetta di nomination per La Paranza Dei Bambini ai Nastri d’Argento : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Per Claudio Giovannesi La Paranza Dei Bambini è il film della consacrazione, confermato dalle otto nomination ai Nastri d’Argento, tra cui tre personali per lo stesso Giovannesi, film, regia e sceneggiatura, scritta insieme a Roberto Saviano e Maurizio Braucci. E proprio con la ...

Alessio Lapice a OM - la nomination ai Nastri d’Argento e il rapporto sul set con Alessandro Borghi : “Come un fratello” : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri D’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento 27 anni appena, Alessio Lapice è uno dei volti nuovi più promettenti del cinema italiano. Prime esperienze televisive in Sotto copertura e Fuoco Amico TF45, in seguito la partecipazione alla seconda stagione di Gomorra – La Serie. Poi il cinema: Il Padre D’Italia, un road movie intimista ...

Anna Ferzetti - conduttrice della cerimonia dei Nastri d’Argento 2019 - racconta a OM la sua prima nomination (video) : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Anna Ferzetti ha ottenuto la sua prima candidatura ai Nastri d'Argento 2019 per il ruolo in Domani è un Altro Giorno: attrice dalla lunga esperienza teatrale, approdata in tv con diverse fiction e come conduttrice della striscia pre-festival per l'ultima edizione di Sanremo, è ora in corsa ...

Chiara Martegiani a OM - la compagna di Valerio Mastandrea premiata ai Nastri d’Argento per Ride : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento In pochi la ricorderanno ai suoi esordi tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi nell'edizione 2006-2007, in molti invece l'hanno vista in Ride, il film di Valerio Mastandrea: oggi per quel ruolo Chiara Martegiani è considerata una delle rivelazioni del nostro cinema ed è stata ...

Anna Ferzetti conduttrice dei Nastri d’Argento dopo l’esperienza a Sanremo : Anna Ferzetti: dopo l’esperienza al Festival di Sanremo torna in tv per presentare i Nastri 2019 Sarà Anna Ferzetti la madrina e la presentatrice della cerimonia di premiazione della 73esima edizione dei Nastri D’Argento. L’importante evento, che ancora una volta chiude la stagione dei grandi premi cinematografici, andrà scena sabato 29 giugno e sarà in […] L'articolo Anna Ferzetti conduttrice dei Nastri D’Argento ...

Giulio Base e Sergio Cammariere a OM - con L’Anarchico ai Nastri d’Argento 2019 per la Miglior Canzone Originale (video) : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello "Speciale Nastri D’Argento 2019" di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Insieme nell'avventura del film Il banchiere anarchico, Giulio Base e Sergio Cammariere sono entrambi candidati ai Nastri d'Argento 2019 per la Miglior Canzone Originale con L'anarchico. Il regista e il cantautore, ospiti della serata al MaXXi di Roma dello scorso 30 maggio in cui sono state ...

Alessandro Tiberi a OM - il volto di Lontano da Te ai Nastri d’Argento con la compagna Michela Minischetti (video) : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Alla speciale serata di presentazione delle nomination ai Nastri d’Argento 2019 non c'erano solo i nominati e i papabili vincitori ma anche vip e accompagnatori e in quest'ultima categoria non possiamo non mettere un personaggio illustre e volto noto del prime time della domenica di Canale 5, ...

Pietro Castellitto a OM - il figlio d’arte premio Biraghi ai Nastri d’Argento con La profezia dell’armadillo (video) : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Non voleva nemmeno fare l'attore Pietro Castellitto, ha spiegato più volte di averci provato ad intraprendere una strada diversa, eppure negli ultimi anni ha preso parte a molti titoli di successo, fino a conquistare il premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'Argento 2019 per il suo ruolo ne ...

Lucia Mascino a OM - dai gioielli Favola e La Prima Pietra alla nomination ai Nastri d’Argento 2019 (video) : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Nella serata di presentazione delle nomination per i prossimi Nastri d'Argento 2019, Lucia Mascino ha raccontato ai microfoni di OM tutto lo stupore e la felicità per aver ottenuto la candidatura ai celebri premi attribuiti dai critici cinematografici italiani. La Mascino ha infatti ...

OM incontra Nicola Guaglianone : nomination ai Nastri d’Argento per lo sceneggiatore più ricercato del cinema italiano : Ai Nastri d’Argento 2019 per Nicola Guaglianone è arrivata la nomination per il miglior soggetto con Non ci resta che il crimine, condivisa con Menotti e Andrea Bassi. Ma sono alcuni anni che lo sceneggiatore romano, che OM Optimagazine ha intervistato in occasione del conferimento della candidatura, è diventato una delle firme più ricercate del cinema italiano. A partire, naturalmente, dallo straordinario exploit di Lo chiamavano Jeeg Robot ...

OM incontra in esclusiva Alessio Cremonini - è suo il premio per il film dell’anno “Sulla mia pelle” ai Nastri d’Argento 2019. Video intervista : “Si tratta di un premio collettivo che appartiene a tutti quelli che ci hanno lavorato e al pubblico che lo ha supportato”. Esordisce così Cremonini ai nostri microfoni commentando il premio del Sindacato nazionale dei Giornalisti cinematografici italiani Timido e un po’ imbarazzato come dichiara lui stesso, Alessio Cremonini interviene senza nascondere l’emozione per il riconoscimento del premio per il film dell’anno ai Nastri d’Argento ...

Nastri d’Argento - l’intervista di OM a Luca Barbareschi - il mattatore di “Dolce Roma” : Peccato, Luca Barbareschi avrebbe meritato una candidatura ai Nastri d’Argento per il ruolo di Oscar Martello, il produttore cinematografico protagonista di Dolce Roma. Costantemente sopra le righe, titanico e narciso, gaglioffo e inaffidabile, disposto a passare sopra a tutto e sotto a tutto pur di centrare un successo al botteghino. È evidente che l’attore abbia plasmato questo personaggio mettendoci dentro qualcosa del suo naturale ...

Pina Turco - candidata ai Nastri d’Argento per Il vizio della speranza - ammette ai microfoni di Om : “La parte più difficile è stata lavorare con mio marito”. : Arriva la nomination ai Nastri d’Argento nella categoria Miglior attrice per Pina Turco, grazie al ruolo di protagonista nel film “Il vizio della speranza”. Non è la prima nomination per l’attrice, arrivata ad un passo dal David di Donatello, sempre nella categoria Miglior Attrice. E’ toccato in quel caso a Marina Confalone, ritirare il David nella categoria Miglior attrice non protagonista. Il Film fa incetta di nomination ...

OM intervista Pierfrancesco Favino - candidato come miglior attore ai Nastri d’Argento per “Il traditore” : Pierfrancesco Favino saluta la candidatura come miglior attore per Il traditore ai 74esimi Nastri d’Argento, definendosi ai microfoni di OM Optimagazine come un semplice “ambasciatore” del film. Naturalmente è molto di più: il Tommaso Buscetta disegnato dall’attore è uno dei momenti più alti della sua carriera e testimonia, al giro di boa dei cinquant’anni, la raggiunta maturità espressiva di uno dei migliori interpreti italiani di oggi. E ...