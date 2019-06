La piccola Jolanda morta strangolata | autopsia choc | i dubbi sulla mamma

ilmattino

(Di martedì 25 giugno 2019) Il fatto che a quella bambina, in fondo, non era «tanto legato», «preferendo il maschietto», Giuseppe Passariello, il papà di Sant'Egidio del Monte Albino arrestato...

raimondoaufiero : RT @mara_carfagna: La morte della piccola Jolanda, per la quale è stato arrestato il padre, ci spezza il cuore. In storie di povertà, tossi… - pricut : SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO: ARRESTATO IL PADRE DELLA PICCOLA JOLANDA, INDIZIATO DELL'OMICIDIO DELLA PICCOLA | Mez… - lupo2214 : RT @GabriellaBargh1: @Giulicat1512 @brunamar14 Riposa in pace piccola ora sei in paradiso insieme agli angeli xke' anche tu sei un angelo… -