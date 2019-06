Cos’è Corvelva e cosa diranno i NoVax in Parlamento

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) La deputata Sara Cunial, protagonista della conferenza stampa di(foto Roberto Monaldo/LaPresse) Che cos’è, sigla che sta per Coordinamento regionale Veneto per la libertà vaccinale, l’associazioneche il 27 giugno terrà una conferenza stampa alla Camera dei deputati? E quali sono gli argomenti che utilizzerà per contestare l’efficacia delle vaccinazioni? Si tratta di un’associazione nata nel 1993 che si pone come obiettivo la libera scelta delle vaccinazioni. In questi anni si vanta di aver “ha gestito attivamente l’obiezione vaccinale in merito all’spetto scolastico, del Tribunale dei minori e sanzionatorio” e rivendica come un proprio successo “legge regionale veneta, ndr che determina la sospensione dell’obbligatorietà vaccinale per tutti i nati dal 1° gennaio 2008“. Una normativa superata ...