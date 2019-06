Frosinone | enorme incendio in deposito di rifiuti speciali | “scenario da contaminazione

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Chiusura di tutti gli edifici pubblici e la sospensione delle attivita’ lavorative all’interno delle aziende private sull’intero territorio comunale, ad eccezione degli operatori addetti ai servizi pubblici essenziali o di necessita’. Ma anche l’ordine a tutta la popolazione di disattivare gli impianti di areazione forzata e di condizionamento, oltre che a tenere chiusi gli infissi esterni (finestre e portoni) uscendo dalle abitazioni solo per motivazioni urgenti ed indifferibili, possibilmente previo utilizzo di mascherine igienico sanitarie, fino al momento in cui non sara’ definitivamente cessata l’allerta. Sono queste le disposizioni urgenti firmate dal sindaco diNicola Ottaviani per mettere in sicurezza i cittadini dopo l’che si e’ sviluppato ieri all’interno dell’Azienda “Mecoris”, ...

