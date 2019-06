Belen Rodriguez e Stefano De Martino Video | duetto d' amore | Elodie riprende tutto!

Dagospia su Diletta Leotta : 'La frequentazione con Monte c'è ed esce con Belen Rodriguez' : Da quando ha iniziato a circolare la notizia della rottura tra Diletta Leotta e Matteo Mammì, la ragazza è costantemente al centro del gossip per la sua vita sentimentale. L'unico flirt che le è stato attribuito fino ad oggi, è quello con Francesco Monte: nonostante la smentita della diretta interessata, i giornalisti di Dagospia sostengono che qualcosa di vero ci sia dietro a questa voce. La giornalista, comunque, condividerebbe molte sue ...

L'ex di Belen Rodriguez pubblica la prima foto con Giulia De Lellis : Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono pronti per essere la coppia più chiacchierata dell'estate, nonostante i due continuino a negare di avere una liaison. Dopo i vari indizi sui social, il pilota della MotoGp ha pubblicato la prima foto di 'famiglia' con la sua Giulietta. Nei giorni scorsi numerosi indizi hanno portato ad una conclusione: L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e L'ex fidanzato di Belen Rodriguez si stanno frequentando. Al ...

Lui sa fare tutto! Belen Rodriguez e le critiche social a Stefano De Martino : Da quando Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono tornati insieme sono inseparabili. Insieme nella vita privata, in tv con due programmi per l’estate e soprattutto suo social. Belen infatti ha postato dal uso account una foto assieme al marito nelle inusuali vesti di deejay.-- Belen e Stefano, armato di cuffie, sono uno a fianco dell’altro e nella didascalia la Rodriguez ha scritto: “Te Adoro @adoromilano Armani privé”. Insomma l’ennesima ...

Rai - Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si fermano : le mani sul programma super-cult : L'agente dei vip Lucio Presta vuole riportare su Rai2 il Festival di Castrocaro, il concorso per nuovi talenti musicali che ebbe grande successo tra gli anni ’60 e gli anni ’80 quando a vincerlo furono artisti divenuti poi delle star. E a condurlo saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con Si

