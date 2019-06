La sai l’ultima? – Digital Edition | al via stasera su Canale 5 | conduce Ezio Greggio

La sai l’ultima? Greggio fa un chiarimento sulla fidanzata Romina : Romina Pierdomenico a La sai l’ultima. Ezio Greggio chiarisce: “L’ha proposta Canale 5” Debutterà oggi, venerdì 21 giugno 2019, in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de “La sai l’ultima?”, con Ezio Greggio, affiancato dalla compagna Romina Pierdomenico. Una coppia decisamente inedita per il piccolo schermo, che da stasera avrà modo di fare compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia ...

“La sai l’ultima? – Digital Edition” : su Canale 5 rivive il varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione : Venerdì 21 giugno in prima serata, Canale 5 tiene a battesimo “La sai l’ultima? – Digital Edition”. Un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, ...

Ecco chi è Romina Pierdomenico - la fidanzata 26 enne di Ezio Greggio che condurrà con lui ‘La sai l’ultima’! : E’ una delle protagoniste assolute dell’estate. In tv e sulle riviste di “cronaca rosa”. Romina Pierdomenico, 26 anni, è la partner professionale di Ezio Greggio a ‘La Sai l’Ultima’, in onda da venerdì 21 giugno... L'articolo Ecco chi è Romina Pierdomenico,la fidanzata 26 enne di Ezio Greggio che condurrà con lui ‘La sai l’ultima’! proviene da Gossip, News, VIPs, ...

La sai l’ultima? : 10 curiosità sullo storico varietà di Canale5 : Pippo Franco e Pamela Prati A 27 anni dal suo debutto torna in prima serata sugli schermi di Canale5 La sai l’ultima?. La nuova edizione, in partenza venerdì 21 giugno, avrà come padrone di casa Ezio Greggio, affiancato dalla sua giovane fidanzata Romina Pierdomenico e dai comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli. Con all’attivo 10 edizioni e numerose versioni speciali, La sai l’ultima? è senza ...

