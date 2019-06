Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' (2) : (AdnKronos) - La costruzione del ponte risale ai primi del Novecento (1914-1916) e per le sue caratteristiche storico-tipologiche gli è stato riconosciuto l’interesse culturale con provvedimento della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto. Da qui l’esigenza di conciliar

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “I tantissimi cittadini presenti qui sono il più significativo riconoscimento dell’impegno profuso da tutti i lavoratori per la realizzazione di quest’opera. È un giorno di festa per celebrare un intervento che tutela il passato guardando al futuro, in cui si restituis