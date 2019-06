Cristo contro Cristo

vanityfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Non bisogna fidarsi troppo della memoria, edulcorante e ingannatrice, ma non ricordo tempi in cui il fratello ha alzato la mano sul fratello quanto ora. Non si alza la mano per colpire bensì per accusare, ci si incolpa l’uno con l’altro nel modo più irrimediabile: lo striscione comparso sotto San Pietro poche settimane fa ± ´Bergoglio-Badoglioª ± era soltanto la rima baciata in declinazione più caricaturale che neofascista di un sentimento comune. E cioè il fratello tradisce il fratello e, più precisamente ancora, tradiscenella sua essenza cruciale. Mai si era visto, perlomeno nei decenni che ci è dato vivere, una fenditura tanto profonda dentro la comunità cristiana, una ribellione tanto vasta ed esplicita fino alla ruvidezzail Papa cattolico, e una ostentazione tanto frequente e sfrontata di simboli religiosi da parte di autorità non religiose, con la ...

