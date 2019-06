C' è una barca che si chiama Matteo S

Venezia - piccola imbarcazione si ribalta in laguna : 4 feriti - uno di loro è grave : Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio nella laguna di Venezia, precisamente nei pressi della località porto Malamocco, dove una imbarcazione con a bordo 4 persone si è improvvisamente rovesciata. Secondo quanto riporta la stampa locale le persone che si trovavano a bordo del piccolo natante sono rimaste ferite, una sarebbe grave ma comunque non in pericolo di vita. A dare l'allarme sarebbe stata un'altra barca che si trovava a passare ...

Venezia - barca si rovescia in laguna : in 4 rischiano di annegare - un ragazzo in codice rosso : L'incidente all'altezza della bocca di porto di Malamocco. Sull'imbarcazione viaggiavano cinque giovani tutti finii in acqua. tre sono rimasti feriti lievemente mentre un altro ha riportato una sindrome da annegamento ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Ancora da chiarire con certezza le cause dell'incidente ma si pensa a un'onda eccezionale.Continua a leggere

Venezia - barca si rovescia nella laguna : 4 feriti - uno grave : Paura a Venezia dove quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave per sindrome da annegamento, in un incidente nautico nella laguna. Secondo le prime informazioni, la barca si sarebbe rovesciata da sola all’altezza della bocca di porto di Malamocco, facendo finire in acqua gli occupanti. I quattro sono stati soccorsi prima da un’altra imbarcazione di passaggio che ha fatto scattare l’allarme e poi sono stati ...

Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica sul Danubio è salito a 25 : Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica avvenuto nel Danubio, a Budapest, il 29 maggio, è salito a 25. Il corpo di un uomo è stato trovato nel fiume a circa 100 chilometri dal sito del

Le riprese de La Luna Nera sbarcano a Celleno : la serie italiana Netflix prende forma : Continuano con successo le riprese de La Luna Nera, la nuova serie italiana Netflix dopo Suburra e Baby. I fan sono già in trepidante attesa perché la nuova serie regalerà al pubblico un altro volto della serialità italiana dopo i due della criminalità legati agli altri due show, e si preparano a scoprire qualcosa di più su quella che sarà la trama ma, soprattutto, sulla messa in onda. Al momento sembra che le riprese andranno avanti ancora per ...

A Lampedusa sbarcano 38 migranti - c'e' pure una bambina : c'e' anche una bambina tra le persone sbarcate dalla piccola imbarcazione di migranti attraccata nel pomeriggio a Lampedusa

Le regole per una vacanza in barca a vela a impatto zero : Ti alzi al mattino e ti tuffi in mare, poi veleggi nel blu baciato dal sole, con il privilegio di poter godere di panorami favolosi e baie spesso irraggiungibili, il tutto avendo un albergo tutto per te, in mezzo al mare. È la vacanza in barca a vela, che piace a migliaia di italiani, soprattutto da quando i siti di boat sharing l'hanno resa decisamente più accessibile ed economica, e probabilmente anche tu ci stai facendo un ...

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : si parla di almeno 5 feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : ci sarebbero almeno quattro feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

Francia : barca si rovescia sul fiume Reno. Tre morti - anche una bambina : Un'imbarcazione gonfiabile si è rovesciata sul Reno, a Gerstheim, nell'est della Francia, a sud di Strasburgo, causando la morte di tre persone fra le quali una bambina. Lo ha reso noto la prefettura, aggiungendo che un'altra bambina risulta dispersa.Per le ricerche sono state dispiegate squadre di soccorso francesi e tedesche, anche con elicotteri e sommozzatori.Stando a quanto riferisce il quotidiano France Bleu le vittime erano turisti ...

una barca è affondata nel Danubio - a Budapest : si parla di almeno sette morti : Una barca si è ribaltata ed è affondata nel Danubio a Budapest, in Ungheria. Secondo le prime informazioni date dall’agenzia di stampa ungherese MTI a bordo c’erano 34 persone: almeno sette sono morte e altre 19 risultano disperse. Reuters scrive

una barca è affondata nel Danubio - a Budapest : si parla di almeno tre morti : Una barca si è ribaltata ed è affondata nel Danubio a Budapest, in Ungheria. Secondo le prime informazioni a bordo c’erano 34 persone, almeno tre sono morte e altre 16 risultano disperse. Reuters scrive che la barca, usata per tour

Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di una barca nella Repubblica Democratica del Congo : Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di un barca avvenuto sabato nel lago Mai-Ndombe, nella Repubblica Democratica del Congo, vicino alla città di Lokanga. Secondo le autorità a bordo della nave c’erano centinaia di persone, di cui molte risultano disperse, ma non

Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di una barca nel sud-ovest della Cina : Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di un’imbarcazione nel sud-ovest della Cina, nella provincia del del Guizhou; 11 persone, compreso il capitano, sono state soccorse e altre 8 risultano ancora disperse. L’imbarcazione serviva per trasportare passeggeri da un lato