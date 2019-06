Memorial Giorgio Ereddia | edizione dai grandi numeri

Luca Giannone al terzo Memorial Giorgio Ereddia : C'è attesa per la terza edizione del Memorial Giorgio Ereddia . Tutto pronto per domenica 16 giugno, al Circuito Vincenza di Ispica

Golf – Memorial Giorgio Bordoni : trionfa Sebastian Garcia - lo spagnolo precede di un colpo Lipparelli : Lo spagnolo ha preceduto di un solo colpo l’azzurro Edoardo Raffaele Lipparelli , che ha concluso al secondo posto davanti al francese Pierre Pineau Sebastian Garcia Rodriguez ha vinto con 198 (68 66 64, -12) il Memorial Giorgio Bordoni , torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato a La Pinetina Golf Club (par 70), ad Appiano Gentile (CO) in ricordo del tecnico federale scomparso nel 2013. Lo ...

Golf – Memorial Giorgio Bordoni : Edoardo Raffaele Lipparelli al comando : Edoardo Raffaele Lipparelli resta al comando del Memorial Giorgio Bordoni : a un giro dal termine, l’azzurro guida la graduatoria con un colpo di vantaggio sull’olandese Van Meijel Edoardo Raffaele Lipparelli con 130 (62 68, -10) si conferma in testa dopo il secondo giro del Memorial Giorgio Bordoni , torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, dedicato a Giorgio Bordoni , il compianto tecnico federale ...

Golf – Memorial Giorgio Bordoni : grande spettacolo al “La Pinetina GC” : grande Golf al La Pinetina Gc con il Memorial Giorgio Bordoni. Quarto evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. Il torneo (22-24 maggio) anticipato martedì 21 maggio dalla Pro Am presented by Aon Si disputa per il sesto anno consecutivo, sul percorso de La Pinetina Golf Club, il Memorial Giorgio Bordoni (22-24 maggio), gara in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che sarà ...