La startup dei distributori automatici di racconti brevi

agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Immaginate un distributore automatico che invece di caffè eroghi. Gratis, per di più. Non è una favola, ma l'idea - diventata realtà - di una casa editrice francese. Il primo distributore ha fatto la sua comparsa nel 2016 all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Oggi la Short Edition è presente nelle stazioni della metro, dei treni, nei bar o nelle sale d'attesa francesi e anche negli Usa. Come funzionano Per leggere un racconto basta premere uno dei tre pulsanti presenti sulla colonnina a seconda del tempo che si ha a disposizione: ci sonoda 1, 3 o 5 minuti che vengono stampati su carta ecologica in formato scontrino. La lunghezza massima del racconto è di un metro e venti. A rendere l'idea ancor più allettante il fatto che sia gratis. Lo scopo della casa editrice è quello di adattare la letteratura al mondo moderno combinando il piacere della lettura ...

valcarenghif : RT @fnecfestival: Non eravate a #Firenze e vi siete persi le 10 startup di #economiacivile? Eccole! Le idee migliori che hanno scelto la… - Open_Box : RT @duplikey: Coderblock, la piattaforma che rivoluziona il recruitment dei freelance - userbotai : RT @duplikey: Coderblock, la piattaforma che rivoluziona il recruitment dei freelance -