Whirlpool | Di Maio dopo il tavolo al Mise | “No a chiusura a Napoli è presupposto per il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’annuncio didi non voler chiudere e nemmeno disimpegnarsi sul sito di“è ilper ricominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima”. Il vicepremier Luigi Diparla così ai lavoratori presenti sotto il ministero dello Sviluppo economico al termine deldi crisi cono i vertici aziendali, i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm e alcuni rappresentanti locali. Un incontro durato poco meno di un’ora è che ha portato solamente a un primo passo: la riapertura di un dialogolo strappo di martedì e la promessa di ritrovarsi tra una settimana per ragionare su come proseguire l’attività. Ieri infatti Diha firmato la direttiva con cui avviare la procedura di revoca di 15 milioni di euro di incentivicheha annunciato di voler cedere lo stabilimento di ...

fattoquotidiano : Whirlpool, Di Maio: “Ora lo Stato si fa rispettare”. E il ministro firma la direttiva per revocare gli incentivi st… - fattoquotidiano : Whirlpool, Di Maio a Rtl: “Azienda non ha rispettato i patti, firmo direttiva per revocare 15 milioni di incentivi… - Ettore_Rosato : Ecco un post di Di Maio dell’ottobre scorso. Se racconta bugie su minibot, rimpasti e doppi mandati possiamo toller… -