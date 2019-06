wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019) (foto: Sergei KonkovTASS via Getty Images)ha pubblicato un’quantità di dati, in formato anonimo, per mostrare l’ampiezza del suo programma di bug bounty, ovvero laai bug messa in piedi dalla stessa startup di San Francisco per aiutare compagnie anche molto grandi (fra gli altri, appaiono i nomi di Sony e Intel) a risolvere i loro problemi di cybersecurity. I dati mostrano come l’immenso esercito digitale di 300mila hacker etici al soldo di– che hanno guadagnato scoprendo e risolvendo le fdelle aziende – abbia raccolto oltre 120mila (e continuano ad aumentare) informazioni su vulnerabilità legate a più di 1400 programmi di ogni tipo. Per la prima volta quindi, la società, mostra le 10 vulnerabilità più diffuse che hanno fruttato agli hacker che le hanno scovate un bottino di circa 29 milioni di dollari. volume totale del report per tipo di ...

MilanoCitExpo : Il gruppo HackerOne ha svelato i risultati della sua enorme caccia alle falle di sicurezza… -