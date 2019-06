ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Tre mesi di cassa integrazione ordinaria. Dal 3 giugno al 1° settembre 2019.la, l’azienda deldiVincenzo, è costretta a far ricorso agli ammortizzatori sociali. L’accordo, firmato alla metà di maggio con le sezioni territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom, Cisal e Ugl Grafici, prevede che la “cigo” riguardi un picco massimo di 50 sui 180per far fronte al “calo di commesse che rende necessario ridurre temporaneamente l’attività lavorativa”. La crisi del mercato editoriale si fa sentiresul gigante fondato nel 1961 a Salerno da Orazio, nominato cavaliere del lavoro da Giorgio Napolitano, e oggi guidato dal figlio Vincenzo, dal 31 marzo 2016dell’associazione degli industriali. “In questo momento – spiegano fonti sindacali che ...

Cascavel47 : Arti Grafiche Boccia, anche il presidente di Confindustria manda i dipendenti in cassintegrazione: 3 mesi fino a se… - LuigiMascheroni : Al Louvre, al Gabinetto delle arti grafiche: ecco in anteprima alcuni dei disegni di Giulio Romano che arriveranno… - LuigiMascheroni : Al Louvre, al Gabinetto delle arti grafiche: ecco in anteprima alcuni dei disegni di Giulio Romano che arriveranno… -