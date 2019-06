DTM | Dovizioso lascia tutti a bocca aperta a Misano | “tutti si sono complimentati con me

DTM – Testacoda per Dovizioso a Misano : l’Audi RS5 finisce fuori pista a tutta velocità [VIDEO] : Si conclude in maniera negativa la tappa italiana del DTM per Andrea Dovizioso: sul circuito di Misano, l’Audi RS5 del pilota Ducati finisce fuori pista in un pericoloso Testacoda Termina con un 15° posto l’avventura di Andrea Dovizioso nella tappa italian del DTM, disputatasi sul circuito di Misano. Il pilota Ducati, 9° fino a 8’30” dal termine della corsa, si è trovato in difficoltà quando la sua Audi RS5 è finita ...

Andrea Dovizioso esordisce nel DTM : 12° in gara-1 a Misano - buon debutto con l’Audi : Andrea Dovizioso ha debuttato nel campionato tedesco DTM a Misano Adriatico, il vicecampione del mondo della MotoGP ha concluso la sua prima gara al dodicesimo posto: un discreto risultato per l’esordiente che è riuscito a recuperare tre posizioni rispetto al risultato ottenuto in qualifica. Il forlivese della Ducati, che ha terminato a 57 secondi dal vincitore, si è distinto per il buon carattere e per l’ardore agonistico al volante ...

Andrea Dovizioso si prepara all’esordio in DTM : il forlivese compie quasi 200 giri con l’Audi a Misano : Andrea Dovizioso e il DTM, qualcosa più di un semplice divertimento. La notizia è già nota: il pilota di MotoGP della Ducati correrà nell’appuntamento di Misano (8-9 giugno) del campionato turismo tedesco con l’Audi RS5. Una vettura non facile da dominare, essendo dotata di 610 cavalli di potenza. Per questo il “Dovi” ha effettuato due giorni di test sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli per prendere ...

