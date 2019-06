Uccide la ex a coltellate | ferisce un uomo e tenta il suicidio nel Vicentino | gravissimi

Vicenza - Uccide la ex a coltellate - ferisce un uomo e tenta il suicidio : Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Montegaldella (Vicenza), comune nell'area dei colli Berici. Una donna di 43 anni è rimasta uccisa e due uomini sono stati...

Tragedia nel napoletano : Uccide il fratello a coltellate - si indaga sulle cause : È successo questa notte a Marano di Napoli: Antonio Capuozzo, 45enne del posto, è stato ammazzato brutalmente dal fratello maggiore, Castrese, con almeno cinque coltellate inferte al torace. Il terribile delitto si è consumato in una via di Marano Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, allertati dalla moglie della vittima e dai vicini che hanno assistito alla scena di sangue. I fatti si sono verificati in via Sconditi, al culmine di ...

Deborah Uccide il padre violento : «Tutto il quartiere sapeva delle botte». Non coltellate ma un pugno all’orecchio : Tutti sapevano, ma nessuno era mai intervenuto. Voleva difendere lei stessa e sua madre Deborah Sciacquatori, la 19enne fermata a Monterotondo (Roma) dopo aver ucciso suo padre Lorenzo, 41 anni: l’uomo, dopo l’ennesima lite, è stato colpito dalla figlia ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La compagna dell’uomo, madre della ragazza, lo aveva già denunciato per maltrattamenti ma questo non era bastato a fermare l’inferno in famiglia fatto ...

Finanziere Uccide la moglie a coltellate e si suicida. La figlia della coppia era in casa : Un Finanziere di 55 anni, in servizio alla compagnia di Corsico, ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni e poi si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza. L' omicidio-suicidio è ...

Cina - dimentica di comprare le cosce di pollo per cena : la moglie lo Uccide a coltellate : Una vicenda al limite del surreale e alquanto grave quella che si è verificata nei giorni scorsi in Cina, precisamente nella contea di Lujiang, nella provincia di Anhui, dove un uomo, Wu Shouchun è stato ucciso brutalmente dalla moglie a coltellate. Tutto questo perché il marito si era dimenticato di acquistare delle cosce di pollo che i due avrebbero dovuto mangiare per cena. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, la coppia di ...

Uccide a coltellate la moglie malata e tenta il suicidio : Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Tragedia familiare a Venezia. Un uomo, 85 anni, ha ucciso la moglie 81enne con alcune coltellate al petto e poi ha tentato di togliersi la vita, ingerendo degli psicofarmaci. Secondo le prime informazione la donna era malata da tempo. L'omicidio è avvenuto questa mattina