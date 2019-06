Un Posto al Sole spoiler | Alex si sente una vittima | Anita seduce Vittorio

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nuovo appuntamento con la soap opera “Unal” che anche se va in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, continua ad essere molto seguita, ma soprattutto a regalare tantissime sorprese. I fan già sono curiosi di scoprire cosa succederà, nelle puntate in programmazione la terza settimana del mese in corso. Le anticipazioni segnalano, che ad animare le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, ci penserà soprattutto la new entry Mia Parisi, visto che continuerà a portare scompiglio nella vita della sorella. In particolarepur essendosi finalmente trasferita nella terrazza seguendo il consiglio diDel Bue, non riuscirà a stare serena. Quest'ultimo intanto si troverà in una situazione complicata, visto che mentre continuerà a rassicurare la fidanzata, farà i conti con le avance diFalco. Assunta sisola, Michele vuole aiutare Mimmo Negli episodi che ...

