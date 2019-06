Ultra Retron | la console clone di Nintendo 64 è in arrivo e si mostra nel primo video

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019)potrebbe o non potrebbe mai lanciare un N64 Classic ufficiale, ma Hyperkin si sta muovendo in avanti con la suabasata sull'emulazione ispirata al sistema classico di, riporta Gamespot.LaUlt Premium Retro Gaming, come è ufficialmente nota, riproduce le cartucce N64 originali a 720p. Nella confezione è incluso un controller "Admiral", un cavo HDMI e un cavo USB C.Hyperkin sta portando il sistema all'E3 2019 questo mese e alcune immagini dellasono emerse online in anticipo. Neldel product manager di Hyperkin, Andrew Steel, potete vedere classici come Mario Kart 64, Super Mario 64, Super Smash Bros. e GoldenEye in esecuzione sul sistema. Iloffre anche una panoramica generale di come è fatto il sistema e di come funziona.Leggi altro...

Eurogamer_it : Scopriamo #UltraRetron, la console clone di #Nintendo64. - Gamesofthe90s : Retron di nuovo all'attacco di territori inesplorati -