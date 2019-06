Bucchioni | ' Non escludo l' ipotesi Guardiola | per la Juve sarà comunque una rivoluzione'

Enzo Bucchioni a KK : “Questo calciatore vuole fortemente il Napoli - non è più un mistero” : Veretout verrebbe al Napoli di corsa, non è più un mistero, a tal proposito ha risposto alle domande sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Enzo Bucchioni, giornalista e commentatore televisivo. “É caldo l’asse Napoli-Fiorentina per Jordan Veretout. Da qualche mese, periodo in cui ha preso forma l’idea di lasciare la Fiorentina e approdare ai piedi del Vesuvio, l’animo del giocatore non è il solito, è smarrito, ...

Bucchioni : 'Allegri aspetta incontro ma Agnelli non chiama - possibile sorpresa della Juve' : Una delle notizie più battute dai giornali in questi giorni è la permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Nonostante le dichiarazioni rilasciate da Agnelli nel post partita di Juventus-Ajax (in cui il presidente ha confermato la panchina del tecnico livornese nella prossima stagione) e quelle di Allegri nel programma televisivo 'Che Tempo Che Fa', vi è ancora chi avanza dei dubbi sul futuro della panchina bianconera. Ad ...

Bucchioni : 'Allegri è sicuro di restare - Agnelli non ha più parlato - gatta ci cova' : La stagione calcistica è ai titoli di coda ed allora i club sono proiettati a programmare il futuro prossimo. Anche la Juventus sta cercando nuove soluzioni per dare l'assalto al tabù Champions League e, a quanto pare, non sembra così convinta di continuare a farlo con Massimiliano Allegri. Il mistero che aleggia intorno al previsto incontro tra il 'Conte Max' e Andrea Agnelli è stato ampiamente trattato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale su ...

Radio Marte – Bucchioni : “Consiglio ad Insigne una realtà diversa - il profeta in patria non funziona : Enzo Bucchioni, noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, rispondendo a delle domande sul futuro del Napoli e sulla questione Insigne. Le sue dichiarazioni : “Frosinone-Napoli? In queste partite è difficile trovare stimoli, il secondo posto non è a rischio perché la squadra non è in caduta libera. Bilancio stagionale? Ancelotti non poteva fare miracoli, questa è stata una stagione di transizione: il ciclo è finito ...