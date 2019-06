“Anch’io sono la Protezione civile” | al via i campi scuola

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Entra nel vivo la dodicesima edizione deila, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento dellaCivile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato. L’edizione 2019 si svolgerà dal 10 giugno al 9 settembre e potrà contare sulla collaborazione di 20 Organizzazioni di volontariato e su circa 300attivati su tutto il territorio nazionale. “Anche quest’anno è arrivato il momento di dare il via a una delle iniziative più importanti dicivile dedicata ai giovani. Proprio attraverso questa esperienza e con il prezioso contributo del volontariato, da sempre orgoglio del nostro Sistema, migliaia di ragazzi conosceranno il mondo dellacivile,” ha affermato il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli. In un percorso ...

