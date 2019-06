Quel dubbio di Di Maio su Fico' Vuole sfasciare tutto e trattare col Pd?'

affaritaliani

(Di lunedì 3 giugno 2019) Luigi Diè "molto arrabbiato" per l’attacco di Robertoa Salvini ieri sulla festa del 2 giugno. Il sospetto del leader grillino è che, "in cerca di visibilità", abbia di proposito provocato Salvini "per", terremotare il Movimento Cinque Stelle e buttare giù il governo. Segui su affaritaliani.it

