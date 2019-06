Militare e papà colpito da sarcoma rarissimo a 37 anni La raccolta fondi per operare

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gianpiero è un sergente maggiore dell’Esercito, ha 37, due bambini, Andrea e Lorenzo, e una moglie, Barbara, che non lo lascia solo mai. Ma la vita di Gianpiero dal 2014 non è più la stessa: la diagnosi di un tumore molto raro ed aggressivo ha sconvolto la quotidianità sua e della sua famiglia. Una quotidianità che oggi Gianpiero e i suoi cari cercano di recuperare grazie ad una cura innovativa, praticata negli Stati Uniti ma molto costosa.Il, originario del foggiano e di stanza in provincia di Udine, ha scoperto di essere affetto dadesmoplastico a piccole cellule rotonde, un male che lo ha costretto a continui ricoveri, trasfusioni, interventi chirurgici e chemioterapie. Eppure Gianpiero e la sua famiglia non si sono mai arresi: cercando una cura per il suo male hanno scoperto che un altro uomo italiano di 36, affetto ...

