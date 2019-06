Roberto Fico : “2 giugno di tutti, anche di migranti e rom”. Salvini: “Io la dedico a italiani”

(Di domenica 2 giugno 2019) Un botta e risposta a distanza fra il Presidente della Camera dei deputatie il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteosulla festa della Repubblica. Al centro delle polemiche, ancora una volta, le posizioni espresse dal leghista nei confronti die minoranze. "La festa della Repubblica èla festa diquelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai, ai rom e ai sinti che sono qui in Italia e che hanno gli stessi diritti di".Sono queste parole, pronunciate dal Presidente della Cameraa margine della parata del 2a Roma, che hanno generato una nuova polemica con il ministro dell'Interno Matteo. Il quale ha immediatamente replicato al Presidente della Camera, evidentemente cogliendo un riferimento polemico relativo alle sue ultime dichiarazioni in materia di accoglienza e politiche migratorie. Il leader del Carroccio, spesso in disaccordo con, ha utilizzato i suoi profili social per ribattere e su Twitter ha scritto: "Iola Festa della Repubblica all'Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l'onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...