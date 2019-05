Motori – Driving Skills For Life | l’impegno gratuito di Ford per la sicurezza stradale

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) IlDSFL rappresentadell’Ovale Blu nell’area della Corporate Social Responsibility che si sostanzia nella presa di coscienza e nello studio della società, con lo sguardo rivolto, soprattutto, ai più giovani Al via l’edizione 2019 diFor(DSFL), il programma di corsi gratuiti di guida responsabile indirizzato ai giovani nella fascia d’età 18-25, che torna in Italia per il 7° anno consecutivo e approda a Torino il 29 e 30 maggio, presso la struttura del Lingotto Fiere. In Italia, il DSFL è stato lanciato nel 2013 e ha toccato fino a oggi 8 città (Roma, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Pavia, Monza e Torino), coinvolgendo in totale oltre 3.500 ragazzi, che hanno potuto acquisire maggiore consapevolezza e responsabilizzazione alla guida, per evitare le distrazioni, imparare a riconoscere tempestivamente i pericoli, controllare il veicolo ...

