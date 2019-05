EA Play 2019 | EA svela la Line-Up

Days of Play 2019 : una nuova PS4 in edizione limitata in arrivo insieme a tante imperdibili offerte : Anche quest'anno, per celebrare i videogiocatori, Sony Interactive Entertainment annuncia il ritorno dei Days of Play: undici giornate, in programma dal 7 al 17 giugno, piene di offerte imperdibili dedicate agli utenti PlayStation.Protagonista dell'edizione 2019 è PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play da 1 TB , disponibile al prezzo promozionale consigliato al pubblico di € 299,99. Questo esclusivo modello vanta una colorazione ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : si parte con le semifinali. Milano-Sassari sfida tra la favorita e la più in forma : Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano di Serie A 2018-2019 ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’A|X Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che si sfidano sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massima Serie e la squadra più in forma degli ultimi due ...

Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera cominciano le semifinali dei Playoff di Serie A di basket con la disputa di Gara-1 della serie tra AX Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari. Le due formazioni arrivano a questa sfida avendo disputato due serie di quarti di finale completamente opposte: le Scarpette Rosse hanno sofferto le pene dell’inferno contro la Sidigas Avellino perdendo la prima e la terza partita e risolvendo la pratica solo alla quinta e così ...

Pronostico Lens vs Dijon - Playoff retrocessione Ligue 1 - 30-05-2019 e Info : Playoff retrocessione Ligue 1, finale d’andata, analisi e Pronostico di Lens-Dijon, giovedì 30 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.In Francia si gioca il match d’andata tra Lens e Dijon valevole per la promozione in Ligue 1 e retrocessione in Ligue 2. Un doppio confronto che vede i padroni di casa leggermente favoriti, dopo le buone prestazioni mostrate nell’ultimo periodo. Il Dijon, invece, si è salvato in ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : al via le semifinali - Milano-Sassari e Cremona-Venezia : I Playoff della Serie A di Basket entrano nel vivo con l’inizio delle semifinali. Si giocherà anche in questo al meglio delle cinque partite, mentre dalla finale si andrà fino ad un’eventuale gara-7. Da una parte Milano-Sassari e dall’altra Cremona-Venezia. Si sfidano le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia questa sera con una Serie davvero attesa, quella tra l’Olimpia Milano e ...

Viareggio-Forte dei Marmi - Gara-4 Finale Play-off hockey pista 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il PalaBarsacchi è pronto: questa sera, alle ore 20.45, si torna in pista per gara -4 delle Finali scudetto del Campionato Italiano di hockey pista. Da una parte i padroni di casa del CGC Viareggio dall’altra gli ospiti del Forte dei Marmi. Gli uomini di Bresciani sono in vantaggio 2-1 nella serie tricolore e hanno la possibilità di chiudere la pratica, ma già sabato scorso – quando hanno disposto di un match point fra le mura ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia domina gara-5 e raggiunge Cremona in semifinale. Trento demolita nel secondo quarto : L’Umana Reyer Venezia si aggiudica in maniera netta e incontrovertibile gara-5 dei quarti di finale, battendo la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 87-62. Gli uomini allenati da Walter De Raffaele sfideranno, quindi, la Vanoli Cremona in semifinale scudetto, con la prima gara prevista giovedì al PalaRadi. Top scorer è Marquez Haynes con 23 punti, ma finché la partita ha qualcosa da dire i 19 di Michael Bramos sono quelli che ...

Pronostici Play-off Serie C - 2° turno nazionale 29-5-2019 e consigli scommesse : Serie C: Tutti i consigli sui Pronostici valevoli per il secondo turno nazionale di play-off che si giocherà il giorno 29 maggio 2019Molto particolari questi sorteggi del secondo turno nazionale di Playoff di Serie C, un quarto di finale che però – con la finale inutile ai fini della promozione – ha quindi il sapore di un match ancora più importante.Particolari, si, perché alla fine i sorteggi hanno mantenuto, chissà quanto aleatoriamente, ...

Basket - Semifinali Play-off 2019 : Milano-Sassari e Cremona-Venezia. Date - programma - orari e tv. Il tabellone completo : Saranno Milano-Sassari e Cremona-Venezia le Semifinali dei playoff scudetto della Serie A di Basket. La formazione di Simone Pianigiani, principale favorita sulla carta, ha superato Avellino, trascinata da James Nunnally e ora si troverà di fronte la squadra di Gianmarco Pozzecco, che sta vivendo un ottimo momento di forma e ha battuto Brindisi. Nell’altra sfida vedremo invece opposti Cremona, che per la prima volta nella storia si giocehrà una ...

Pronostico Le Mans vs GFC Ajaccio - Playoff Ligue 2 - 28-05-2019 e Info : Playoff Ligue 2, finale d’andata, analisi e Pronostico di Le Mans-GFC Ajaccio, martedì 28 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.In Francia si gioca la finale d’andata dei Playoff di Ligue 2 tra il Le Mans e il Gazelec Ajaccio. Si tratta di una sfida delicata sopratutto per gli ospiti, dopo la non esaltante stagione disputata nella serie cadetta francese. Le due squadre si sono sfidate solamente nella stagione 2012-2013 ...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il Playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia e Trento - al Taliercio gara-5 decide l’ultima semifinalista : Una semifinale la conosciamo già: è Milano-Sassari. L’altra, invece, deve ancora essere definita completamente: Cremona aspetta la vincente di uno scontro ormai classico dei Playoff scudetto, quello tra Venezia e Trento, che arriva a gara-5 senza che mai sia stato violato il fattore campo. Al Taliercio le squadre arrivano con un dato statistico alle spalle: mai una delle due ha realizzato più di 72 punti in una singola gara (Trento nella ...

Venezia-Trento - Gara-5 Playoff Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà questa sera al Palasport Taliercio di Mestre la decisiva Gara-5 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A tra la Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Finora in questa serie è stato pienamente rispettato il fattore campo: nelle prime due gare i ragazzi di coach Walter De Raffaele hanno vinto per 67-57 e 69-51, nelle altre due alla BLM Group Arena hanno prevalso quelli di coach Maurizio Buscaglia per 72-59 e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : uno straordinario James Nunnally trascina Milano in semifinale! Avellino si arrende in gara-5 : Dopo aver rischiato di abbandonare clamorosamente al primo turno la lotta per il titolo, Milano riesce a conquistare una sofferta semifinale avendo la meglio contro Avellino nella quinta e decisiva sfida dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket con il punteggio di 92-76. La formazione di Simone Pianigiani si ritrova nel momento più importante e delicato riuscendo ad andare oltre le numerose assenze e le difficoltà ...