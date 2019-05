Come mantenere impostazioni NVIDIA PowerMizer su Ubuntu

chimerarevo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Molti di voi sicuramente si saranno imbattuti in un problema molto seccante che riguarda i computerdotati di GPU. In particolare, la modalità performance selezionata nelle, nel pannello di controllo, viene leggi di più...

MFantinati : Ma come? Non servono sussidi alle imprese e poi chiedi i soldi pubblici per Radio Radicale? Privatizzare solo il la… - sorigkhangitaly : Come mantenere una buona #digestione e salute in accordo con il tuo medrod? Mangiare secondo la propria tipologia… - SafinumNerf : @Ianweth24 @catenaaurea66 >Francia sarà a maggioranza musulmana. La Germania è avviata sulla stessa strada. Qualcun… -