Quando Ancelotti disse | “A De Laurentiis faccio credere che sia il migliore a tressette

Del Genio attacca Corbo : “Fa il maestro e non né sa niente! Anche Sconcerti offende Ancelotti Quando…” : Del Genio attacca Corbo e Sconcerti Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Corbo e Sconcerti: “Corbo fa il maestro di tattica e non sa niente di tattica. Fa il maestro di preparazione atletica e non sa nulla di atletica. Anche Sconcerti fa lo stesso, dice che Ancelotti non è contento del progetto. Deve dimostrarlo, perché Ancelotti dice il contrario. Non fanno ...