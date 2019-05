Natale Giunta choc a Storie Italiane | “Mi hanno minacciato ancora”

NH Collection Taormina e Chef Natale Giunta presentano “Chef in Show” : All’NH Collection Taormina è tutto pronto per l’evento aperto al pubblico “Chef in Show” che si terrà venerdì 17 maggio,

Trapani. Morto in un incidente Emanuele Conti : era nello staff dello chef Natale Giunta : incidente stradale mortale a Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Emanuele Conti, 38 anni, è Morto in via Cavallaro.