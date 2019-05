Migranti | l' appello delle famiglie di Bologna a Conte | Pronti ad ospitare i

Migranti - nuovo appello Onu : “Italia blocchi decreto sicurezza bis di Salvini - criminalizza ong” : Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per il decreto sicurezza bis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale".Continua a leggere

Figli di Migranti lanciano l’appello alla politica : “La costruzione di coesione sociale fa bene a tutta l’Italia” : Mentre le politiche sull’immigrazione in Italia sembrano continuare a seguire logiche emergenziali, le seconde generazioni, i Figli e le Figlie degli immigrati in Italia, si organizzano e si propongono come ‘soggetto’ e non mero ‘oggetto’ dei processi istituzionali che incidono sui percorsi di inclusione. “Più che ‘seconde generazioni’ preferiamo definirci ‘generazione ponte’, ‘nuovi profili’ culturali, non riducibili alla ...

Libia - l’appello del premier Sarraj : «Fate presto - 800mila tra libici - Migranti (e molti terroristi) pronti a invadere l’Italia e l’Europa» : Dal suo ufficio di Tripoli il premier del governo di Salvezza nazionale invita le forze internazionale a non mandare aiuti al generale Haftar: «Sta bombardando anche ambulanze e ospedali. Grazie all’Italia per il suo impegno di pace»

Migranti - la Mediterranea pronta a salvare altre persone. Appello dalla Sea Eye : 'Ue agisca' : A bordo dell'imbarcazione Mare Jonio ci sarà anche l'ex ufficiale delle Capitanerie di porto De Falco diventato senatore coi 5 Stelle e ora nel gruppo misto. Intanto la Ong tedesca, ferma vicino Malta ...

Migranti - appello Sea Eye : 'Scorte stanno finendo - consentire sbarco' | : L'Ong tedesca si rivolge agli Stati europei: "Il tempo peggiora e le persone salvate devono sopportare condizioni insostenibili". Nel diario di bordo si legge: "Quinto giorno sulla Alan Kurdi. ...

Migranti : da nave Sea Eye appello a premier Malta - "ci aiuti" : ?L'ong tedesca Sea Eye fa appello al premier maltese, Joseph Muscat, perché consenta l'approdo della nave "Alan Kurdi" che vaga nel Mediterraneo da 5 giorni con a bordo 64 Migranti soccorsi al largo della Libia. "Quinto giorno sulla Alan Kurd. Il tempo peggiora. Speriamo che le menti della politica si calmino presto per fare ciò che è umano. Salvare vite umane. Per favore signor Muscat, ci aiuti", ha twittato la ong.