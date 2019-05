Surfshark VPN | proteggi la tua privacy online

surface-phone

(Di martedì 21 maggio 2019) Per la nostra rubrica “recensioni” oggi abbiamo in prova la VPN di, ideata per proteggere la nostra vita digitale. Analisi Preliminare Il servizio è disponibile per differenti dispositivi, coprendo un totale di ben cinque categorie: • Browser – Estensione dedicata presente per Chrome e Firefox. • PC – App dedicata e compatibile con Linux, macOS e Windows. • Smartphone & Tablet – App dedicata per Android e iOS. • Smart TV – Grande varietà di copertura di Smart TV con particolare attenzione per Apple TV e FireTV (tramite configurazione Smart DNS). • Console – Playstation e Xbox (tramite configurazione Smart DNS) Il pacchetto d’installazione per Windows offre una compatibilità da Windows 7 in su, con un peso di circa 16MB. Non sono presenti particolari requisiti d’installazione e non è necessaria nessuna competenza specifica. Sono disponibili ...