Gli scontri a Firenze durante il comizio di Salvini

Scontrino elettronico : dal 1 luGlio esonerate diverse categorie - come i tassisti : Il prossimo 1 luglio entra ufficialmente in vigore la normativa fiscale sullo Scontrino elettronico. Per incentivare la richiesta del documento fiscale, il governo giallo-verde come sappiamo da tempo ha collegato allo Scontrino una vera e propria lotteria. D’altra parte, non tutte le categorie saranno tenute a rispettare l’obbligo di emissione dello Scontrino elettronico. Le categorie esenti dall’obbligo Il Ministero dell’Economia e delle ...

Salvini a Napoli - scontri tra centri sociali e polizia davanti alla Prefettura : lanciata transenna contro Gli agenti : Momenti di tensione in piazza del Plebiscito a Napoli tra attivisti dei centri sociali e forze dell’ordine, mentre in Prefettura si svolgeva la conferenza stampa del ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un gruppo di manifestanti, proveniente dal corteo che è partito alle 18 da largo Berlinguer con l’intenzione di raggiungere il palazzo della ...

Lotito e D’Angelo fanno visita all’agente ferito neGli scontri avvenuti prima della finale di Coppa Italia : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Nicolò D’Angelo, attuale Capo della Sicurezza del club biancoceleste, hanno fatto visita al dirigente del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, Ugo Esposito, rimasto ferito ieri durante gli scontri avvenuti prima della finale della Coppa Italia. “Esprimendo vicinanza alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza, i ...

Salvini torna a Napoli - scontri in piazza al corteo deGli antagonisti : ferito poliziotto : Alcune centinaia di persone si sono radunate in presidio in largo Berlinguer per protestare contro la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il corteo si sta muovendo su via Toledo verso la prefettura,...

Scontri Coppa Italia - Lulli (Ospol Csa) : “Adesso basta - voGliamo essere equiparati alla Polizia di Stato - anche noi tuteliamo la sicurezza pubblica” : Stefano Lulli, segretario romano di Ospol Csa, sindacato dei vigili urbani, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha commentato gli Scontri tra tifosi e Polizia prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta che hanno coinvolto agenti della Polizia municipale e i mezzi. Sugli Scontri prima della finale di Coppa Italia. “E’ l’ennesimo episodio, condanniamo i ...

In Sudan almeno 14 persone sono state feriti neGli scontri con l’esercito : In Sudan il consiglio militare che ha temporaneamente preso il potere dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir ha ordinato lo sgombero delle barricate dei manifestanti nel centro della capitale Khartoum: nell’operazione l’esercito ha ferito, anche con colpi di

CorSera su Lazio-Atalanta : Anche Mihajlovic coinvolto neGli scontri a Ponte Milvio : Si è visto davvero di tutti ieri all’esterno dello stadio Olimpico a Roma, scene che nulla hanno a che fare con lo sport, scene che si sperava di non vedere. Anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, tifoso della Lazio, è stato coinvolgo negli scontri, mentre camminava per andare nei pressi di Ponte Milvio tra scontri e bombe carta, un giovane si è scagliato al grido “Zingaro”. Il tecnico ha preso il ragazzo di ...

Le foto deGli scontri tra i tifosi della Lazio e la polizia a Roma : Due agenti sono stati feriti, cinque ultras sono stati arrestati prima della finale di Coppa Italia all'Olimpico

Disordini tifosi Lazio-Polizia - tutte le foto deGli scontri : cinque gli arrestati : 1/40 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Coppa Italia - scontri e auto in fiamme prima della finale - i dettaGli : Ancora scontri per una partita di calcio: nei pressi dello stadio Olimpico tafferugli tra ultras della Lazio e forze dell’ordine : “A poche ore dal fischio di inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, fuori dall’Olimpico si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e la Polizia. Le Forze dell’Ordine, schierate in assetto antisommossa, hanno risposto con cariche e sparando lacrimogeni ai ...

Atalanta-Lazio - scontri tra tifosi biancocelesti e polizia : auto in fiamme [DETTAGli] : Tensioni tra tifosi della Lazio e la polizia vicino allo stadio Olimpico, dove si sta per disputare la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Un gruppo di tifosi della Lazio con il volto coperto ha cercato di sfondare il cordone della polizia che ha quindi risposto con una carica di alleggerimento e l’uso degli idranti. C’è stato anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi e una macchina dei vigili urbani ha preso ...

Lotteria deGli scontrini : premi - regolamento e quando parte in Italia : Lotteria degli scontrini: premi, regolamento e quando parte in Italia Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore un nuovo strumento di lotta all’evasione fiscale: un gioco a premi basato sugli scontrini. Sì, avete capito bene, e forse ne avete già sentito parlare in questi ultimi giorni. Si parla della Lotteria degli scontrini: potranno partecipare tutti i cittadini che, ad acquisto effettuato, richiederanno, oltre allo scontrino, di inserire il ...

Fisco - arriva la Lotteria deGli scontrini : vincite fino a un milione di euro : Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha invocato l'intervento della Dea bendata che presto potrebbe presentarsi sotto forma di scontrino. Un'idea che potrebbe sembrare bizzarra pensata ...

Arriva la lotteria deGli scontrini - premi fino a 1 milione : come funzionerà e come partecipare : La lotteria degli scontrini arriverà il primo gennaio 2020 e da allora i contribuenti, dando esplicito consenso e fornendo il codice fiscale, potranno partecipare all'estrazione di premi mensili fino a 10mila euro e di un maxi-premio annuale da un milione. Ecco come funzionerà la lotteria degli scontrini e come si potrà partecipare.Continua a leggere