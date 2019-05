Edilizia | Rozza Pd | ' Fontana e governo riciclano notizie vecchie per voto'

liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Milano, 20 mag. (AdnKronos) - "A qualche giorno dalil presidentee il ministro Toninelli non ci risparmiamo passerelle elettorali e sorprese. Non solo con sorprendente tempismo oggi si firma l'Accordo di programma tra Mit e Regione Lombardia da 100 milioni di euro per l'pubbli