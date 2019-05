ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Nessuna nomine corporate durante il consiglio di amministrazione straordinario Rai.ancora l’annuncio che arriverà comunque prima della presentazione del piano industriale ai dipendenti prevista per lunedì mattina. Il cda era stato convocato a seguito della richiesta di quattro consiglieri per fare chiarezza sul doppio incarico al presidente Marcello Foa: anche in questola questione verrà esaminata solo successivamente dalla Commissione di Vigilanza, nella settimana dopo il voto per le Europee. Due consiglieri, Rita Borioni, inPd, e Riccardo Laganà, espressione dei dipendenti, hanno invitato Foa a valutare l’opportunità di lasciare l’incarico al vertice di Rai Com. Il confronto più teso è stato, invece, quello tra l’amministratore deto Fabrizioe il consigliere in, Igor De, dopo l’intervista nella quale, oltre a prospettare ...

TutteLeNotizie : Rai, tensione in cda tra l’ad Salini e De Biasio (quota Lega) sul caso Fazio. Slitta ancora… - StefanoTrotta1 : RT @fattoquotidiano: Rai, tensione in cda tra l’ad Salini e De Biasio (quota Lega) sul caso Fazio. Slitta ancora annuncio delle nomine corp… - Noovyis : Un nuovo post (Rai, tensione in cda tra l’ad Salini e De Biasio (quota Lega) sul caso Fazio. Slitta ancora annuncio… -