Migranti | processo al generale E i pm vengono minacciati di morte

Migranti : Salvini - 'se andrò a processo lo farò a testa alta ma dirò sempre no - no - no' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Se devo andare a processo perché ho difeso i confini e gli italiani lo faccio a testa alta e con orgoglio e continuerò a dire no, no, no". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, parlando a Bagheria (Palermo).