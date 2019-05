GUERRA IN LIBIA Attacco a Sirte | la strategia di Haftar per cacciare Serraj

Haftar ora punta su Sirte - ancora morti in raid aerei. In Libia la GUERRA continua : Khalifa Haftar apre un nuovo fronte nell'avanzata verso Tripoli con l'invio di forze a Sirte. Fonti militari hanno detto ai media locali che l'Esercito nazionale libico ha dispiegato uomini nella città natale di Muammar Gheddafi nell'ambito dell'operazione avviata quasi 40 giorni fa contro Tripoli. Haftar non ha annunciato ufficialmente l'invio di uomini a Sirte, ma l'Lna ha diffuso foto che mostrano le sue forze marciare verso Sirte. Nei giorni ...

Libia - la GUERRA di Khalifa Haftar per conquistare il consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

GUERRA IN LIBIA/ Italia spiazzata da Usa e Russia - ci restano gli Emirati : GUERRA in LIBIA. Ieri c'è stato un vertice tra Conte e al Serraj, che sembra non aver prodotto risultati. Senza gli Stati del Golfo l'Italia è impotente.

Libia - non solo GUERRA : a Bengasi una piccola fiera del libro tra le macerie : Da una parte le macerie degli ultimi colpi di mortaio, resti di trincee improvvisate per proteggersi, dall'altra pile di libri, baluardi di una vita che non si vuole arrendere. Mentre a Tripoli si ...

Venezuela-Libia - GUERRA fredda 2.0 Russia? No - Usa-Cina la vera sfida : Dal Venezuela alla Libia fino al Medio Oriente. Sembra di essere tornati alla guerra fredda. Ma oggi la vera sfida è tra Usa e Cina. La Russia? Serve a Trump in funzione anti tedesca Segui su affaritaliani.it

La GUERRA in Libia si blocca alla periferia di Tripoli : 'Bisogna perseguire una soluzione di carattere civile e politica. Se si vuole promuovere il dialogo tra gli altri bisogna essere in grado di dialogare con tutti ed è quello che stiamo cercando di ...

GUERRA IN LIBIA/ La trasferta a Tunisi fa vacillare la linea Conte : Ieri a Tunisi si è svolto un vertice intergovernativo, dove si è parlato anche di LIBIA. Salvini sembra pensarla diversamente da Conte

GUERRA IN LIBIA/ "L'Italia deve rimanere a Misurata. E parlare con Putin" : In LIBIA Mosca sta tentando di replicare il modello siriano. I nostri militari? L'Italia non deve cedere al ricatto di Haftar

Haftar bombarda Tripoli - 300 morti nella GUERRA in Libia : ... la compagnia petrolifera Noc ha lanciato l'allarme e chiesto "l'immediata cessazione delle ostilità" che "mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale". La Noc, ...

Haftar bombarda Tripoli - 300 morti nella GUERRA in Libia : Continua la guerra in Libia, che ha mietuto sinora 300 vittime facendo strage di donne e bambini: le forze di Khalifa Haftar hanno bombardato dal cielo un sobborgo di Tripoli, a un passo dal cuore della capitale, causando la morte di almeno 11 persone. Tripoli lo ha accusato di aver usato "aerei stranieri", mentre Fayez al Sarraj ha chiesto alla Procura militare l'arresto del maresciallo e di altre 63 persone coinvolte nell'offensiva contro la ...

GUERRA IN LIBIA/ Jean : Conte e Di Maio hanno messo l'Italia in un vicolo cieco : In LIBIA il portavoce del generale Haftar ha chiesto ufficialmente il ritorno in Italia dei nostri soldati di stanza all'ospedale di Misurata

"Francia - ruolo militare in Libia" Nave da GUERRA nel porto di Haftar : Nuove prove dell'appoggio della Francia: "una Nave da guerra nel porto di Haftar". E intanto anche Trump scarica Serraj e dà il via libera al generale, facendo un dispetto all'Italia Segui su affaritaliani.it

GUERRA IN LIBIA/ "Il vero problema di Trump sono gli amici di Obama e Clinton" : Trump si schiera con il generale Haftar ma deve combattere con i membri più conservatori del suo governo, i neocon Mike Pompeo e John Bolton

GUERRA civile in Libia - l'inviato Onu : «Per uscirne la sola via è il dialogo» : La società locale ne è sconvolta, l'economia seriamente danneggiata. Se la Libia è trascinata a diventare scenario di una continua Guerra civile la sua popolazione sarà vittima di una tragedia che ...