Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per il dono dell’ascolto della redazione il video in studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti questi sono anisetta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede i primi ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia per maltempo - 12 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia nelle scorse ore per via del maltempo. Un albero ha travolto 2 persone poi affogate, 12 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per il dono dell’ascolto della redazione e Gabriella studio seggi aperti in Sicilia dove dalle 7:00 fino alle 23:00 di questa sera si voterà per il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci in 5 comuni sopra i 15.000 abitanti di questi sono i Setta Gela Castelvetrano Mazara del Vallo e Monreale subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle ...

WWE Ultime Notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : Goldberg sarà sul ring per il prossimo evento in Arabia Saudita. Ma contro chi? : Goldberg A JEDDAH – Dopo Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, la WWE tornerà per la terza volta in Arabia Saudita per uno show che dovrebbe prendere il nome di Sand of time. La data prevista è il 7 giugno, dopo Money in the bank e prima di Backlash. Cosi come le scorse edizioni dell’evento di Jeddah sono previste diverse leggende come Brock Lesnar, che ha da poco ufficializzato il ritiro dalla UFC, Undertaker e Goldberg. Quello più ...

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione e Gabriele a Luigi in studio dopo informazione stamattina e 5 Stelle presenteranno la legge sul conflitto di interessi l’annuncio e di ieri e del suo leader è Di Maio prevederebbe tra l’altro il divieto di incarichi nel governo statale o locale nelle Authority per i soggetti con patrimonio oltre i 10 milioni di euro pronti a firmare tutto ciò che nel contratto commenta il ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : la protesta del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati : Dopo il primo confronto svoltosi lunedì scorso, 6 maggio, Governo e sindacati si ritroveranno di fronte giovedì 16 per proseguire l’esame della questione inerente il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile. A questo proposito, segnaliamo il comunicato stampa pubblicato dal Coordinamento Nazionale dei Docenti Abilitati, attraverso il quale viene rivendicato il diritto ...

Ultime Notizie Roma del 12-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio due uomini sono morti a Urago d’Oglio nel bresciano travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto nella zona della serata di ieri sarebbero due rumeni che si trovavano lungo il fiume È probabile che abbiano cercato riparo sotto gli alberi che si sono spezzati una forte grandinata invece ha bloccato ...

Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano migranti in apertura la guardia costiera tunisina intercettato nel pomeriggio in acque nazionali un’imbarcazione in difficoltà 35 km a nord di speck con a bordo 46 migranti dei quali denti in gran parte dei paesi subsahariani oltre a 6 tunisini l’ho appreso l’ANSA da fonti qualificate ieri fino a 70 migranti sono allegati quando ...

Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale vediamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno politica in apertura nuove puntate dello scontro Salvini Di Maio la principale sul decreto sicurezza blitz annunciato dal leader della Lega ma un altro fronte si apre una sul conflitto di interessi il decreto in consiglio finito in settimana promette Matteo Salvini Sono molto deluso non c’è nulla sui rimpatri te ma ...

Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Iride Stati Uniti in avanti ma il segretario al tesoro americano Steve non ha consegnato nelle mani del vice premier cinese li quello che suona come un ultimatum a Pechino è il mondo degli Stati Uniti ha da 3 a 4 settimane per raggiungere un accordo altrimenti scatteranno dazi su altri 350 miliardi di dollari di beni made in China Cambiamo ...

Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale qua dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio invitati ad andarsene dalla polizia poche ore dopo il nostro arrivo a Milano per l’adunata nazionale degli Alpini l’intervento del vice questore del Capoluogo Lombardo CV dato uno strappo è accaduto ieri ha una quarantina di Penne nere del gruppo Ana di Robilante al primo giorno dalla trasferta partite in pullman dalle 4:00 con due ...