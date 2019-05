Sarri | “Resto in Premier Non vincere l’Europa League sarebbe un fallimento”

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Maurizio. Il tecnico conferma di voler rimanere ine ammette che nonla Coppaun fallimento.ammette: “Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato la finale di Europa, forse mi sarei incazzato perché il mio obiettivo è arrivare in finale di Champions e magari vincerla. Ora ci riempiono di complimenti, ma andare a Baku e non conquistare la coppauna delusione. Tanto lavoro per nulla. Noi vogliamo tornare a casa con il trofeo, ma contro l’Arsenal non sarà facile. È un avversario di alto livello e Emery ha già conquistato tre volte di fila la coppa. Dobbiamo prepararci bene. Abbiamo giocato 61 gare. A Leicester saranno 62. E a Baku 63″. Sulla campionato delladichiara: “È il migliore in Europa e quindi nel mondo. Noi siamo stati ...

milansette : Sarri boccia Milan e Roma: 'Resto al Chelsea, qui c'è il meglio. Se non vinco l'Europa League sarà un flop' - 100x100Napoli : Sarri: “Resto al Chelsea” - gazz_rossonera : Sarri boccia Milan e Roma: ‘Resto al Chelsea, qui c’è il meglio. Se non vinco l’Europa… -