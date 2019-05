David Solazzo | Procura di Roma apre indagine per omicidio Salma verrà sequestrata e ci

David Solazzo - giallo sulla morte del cooperante fiorentino a Capo Verde : David Solazzo si trovava a Capo Verde dallo scorso novembre, presso l'isola di Fogo, per coordinare per l'Ong Cospe il progetto "Rotas do Fogo", volto a promuovere e rafforzare il turismo rurale ed ecosostenibile dell'isola dell'arcipelago africano dove ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto vittima di un incidente in casa, ma ci sono ancora molti elementi da chiarire: per giovedì è stata disposta l'autopsia sul corpo ...

