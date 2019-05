Milan | anche Kessie è in bilico

Milan - senti Castagne : 'La Serie A mi piace - ma anche la Premier...' : Timothy Castagne si gode il presente prima di decidere il proprio futuro. L'esterno belga dell'Atalanta, classe 1995, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Rispetto a quando sono arrivato a Bergamo, oggi sono un altro calciatore. Merito soprattutto di Gasperini, poi in Italia non ci sono alternative: impari o impari. Il mio ruolo naturale è ...

Borsa : Milano chiude in calo - male banche : Milano, 9 MAG - La Borsa di Milano, -1,8%, chiude in forte calo, in linea con gli altri listini europei e con Wall Street che risentono dei timori per una guerra commerciale tra Usa e Cina. A ...

Metallica - gran concerto a Milano sotto il diluvio : dal vivo anche una cover dei Litfiba : Vedere dal vivo i Metallica è sempre una grande emozione, nonostante il clima autunnale della scorsa sera all'Ippodromo Snai di San Siro. Ma comunque la band di James Hetfield ha saputo dare il massimo, ed ha regalato un concerto che tantissimi fan ricorderanno negli anni, con in aggiunta una piccola sorpresa, la cover di El Diablo dei Litfiba. Il concerto Con la temperatura intorno ai 10 gradi, i fan hanno aspettato davanti all'ingresso del ...

Manchester United : clamorosa ipotesi per l'addio di Sanchez - Inter e Milan... : Seconda quanto riporta La Gazzetta dello Sport , Alexis Sanchez è in partenza dal Manchester United e per il futuro del cileno potrebbe profilarsi una clamorosa ipotesi. I Red Devils, infatti, pur di cederlo potrebbero accollarsi il ...

Milan - è allarme centrocampo : oltre a Paquetà - fuori anche Biglia : Biglia, Paquetà e naturalmente Bakayoko. Un trio di centrocampo del Milan che non vedremo sabato prossimo al Franchi contro la Fiorentina: con la Champions ancora in ballo e una sfida da vincere a ...

Al Wired Next Fest di Milano anche Edward Snowden : (Foto: Barton Gellman/Getty Images) anche quest’anno ritorna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55. Un evento a ingresso libero e gratuito promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired ...

Per i musulmani arriva il mese del ramadan : che guaio per l’Ajax in Champions - anche il Milan in difficoltà : Il ramadan potrebbe condizionare le prestazioni di alcuni calciatori impegnati nelle prossime ore in Champions ed in Serie A arriva il mese del ramadan per i fedeli musulmani e come sempre per quanto concerne gli sportivi si apre un periodo decisamente complesso. Non ingerire nè solidi, nè liquidi dall’alba al tramonto non è certamente una pratica favorevole per chi deve praticare sport ad alto livello. Molti club dovranno far fronte ...

Antimafia : maxi operazione tra Milano e Varese - arrestati anche politici ed imprenditori : Imponente operazione Antimafia in Lombardia, tra le province di Varese e Milano. In queste ore, la Guardia di finanza di Varese e gli uomini dell'Arma di Monza stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare (per ora 43) firmate dal gip Raffaella Massacrino nell'ambito di un'importante inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia (DDA) di Milano. Tra gli arrestati, anche nomi di spicco della politica e dell'imprenditoria come ...

Appalti - operazione antimafia a Milano : 43 arresti - ci sono anche politici : Gli indagati sono 95 fra imprenditori e amministratori pubblici. Provvedimenti cautelari per il consigliere comunale di Milano Pietro Tatarella e per il il sottosegretario della Regione Lombardia Fabio Altitonante. Richiesta d'arresto per il parlamentare Sozzani. Il governatore...

Milano - tangenti in Lombardia : 43 arresti - coinvolti anche politici : In Lombardia e Piemonte i carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese stanno eseguendo 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta...